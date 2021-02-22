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Резултати от Областен кръг на Олимпиада по Математика 2020/2021г. IV, V и VI клас

22 февруари 2021 14:24, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 13 минути, брой четения: 17

Резултатите от Областния кръг на Олимпиадата по Математика 2021 г. може да видите на споделения файл по-долу.

Файлове

Резултати областен кръг [11.9KB]

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