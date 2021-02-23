Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв. Клуцохор

23 февруари 2021 08:35, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 10
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.02.2021г.(вторник) до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на хлебозавод "Хаджи Димитър".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишна


 