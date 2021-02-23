Прекъсване водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.02.2021г.(вторник) до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на хлебозавод "Хаджи Димитър".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.