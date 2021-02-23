Прекъсване водоподаването северно от ул."Антим-I"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.02.2021г.(вторник) до 16:00ч. е прекъснато водоподаването северно от ул. "Антим-I".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.