Възможно нарушаване водоподаването на район Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на "ПС-Червенаково"от 10:30ч. до отстраняване на 23.02 2021г.(вторник) е възможно нарушаване водоподаването на гр.Нова Загора и селата-с.Кортен,с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец,Стоил войвода и с.Езеро.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.