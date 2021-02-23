Нарушено водоподаване в част от гр.Сливен-промишлена зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на "ПС-Гергевец" до отстраняване на 23.02 2021г.(вторник) е нарушаване водоподаването на промишлина зона на гр.Сливен.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.