Прекъсване на водоподаването в с.Гавраилово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 24.02.2021г.(Сряда) до 16.30ч. поради извършване на авариен ремонт ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.