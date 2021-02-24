Достойно представяне на наш ученик в „Зимен шампионат по колоездене на писта“

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

На 12 -14.02.2021 в зала „ Колодрума“, гр. Пловдив, се проведе „Зимен шампионат по колоездене на писта“. Освен български състезатели, са участвали и национални и клубни отбори от всички Балкански страни, Чехия и Германия.

Йордан Петров Петров, ученик от 12 А клас в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, е един от победителите:

I място – дисциплина „Издържливост по точки“

II място – отборно преследване – 4000 м.

III място – отборен спринт

III място – дисциплина „Скрач“

Поздравления, Йордан!