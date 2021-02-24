Прекъсване водоподаването в кв."Българка"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 24.02.2021г.(Сряда) до 13:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв Българка.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.