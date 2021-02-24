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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Българка"

24 февруари 2021 09:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 24.02.2021г.(Сряда) до 13:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв Българка.

 

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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