Седмица на най-добрите спортисти и треньори за 2020 година

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Днес бяха наградени най - добрите джудисти за годината.

1 място - Валентин Бонев от СК "Хаджи Димитър", заел първо място на ДЛШ за мъже до 23 години и второ място за младежи до 21 години

2 място - Яница Петкова от СА" Биоком", заела първо място на ДЛШ до 21 години и трета при жените

3 място - Теодор Тодоров от СА "Биоком", заел трето място на ДЛШ при кадетите, втори при младежите до 21 години и при мъже до 23 години

За треньор на годината по джудо е определен Георги Велев от СК "Хаджи Димитър"

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