Прекъсване на водоподаването в Центранлна градска част на гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 16

Днес 25.02 /Четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" в района на Старотао зъболечение до 16:00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.