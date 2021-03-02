ТРЕТИ МАРТ! ПРЕСЛАВЕН ДЕН! ПРАЗНИК СКЪП НА СВОБОДАТА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 27 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 14

В навечерието на Националния празник на страната ни - 3 март, учениците от III"а" клас при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, изработиха своята "Малка книжка" посветена на празника. По този начин изразиха своята признателност към героите, дали живота си за българската свобода и изразиха гордост от това, че са българи!

Честит празник!