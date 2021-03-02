ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 27 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 15

https://www.facebook.com/watch/?v=158585259412873

Малките ученици от 1.б клас от ОУ "Елисавета Багряна" и тяхната класна ръководителка г-жа Йорданка Стефанова поздравяват с кратка видео програма всички родители и учители с настъпването на най-големия празник – НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ.