Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ!

02 март 2021 22:11, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 2 часа, брой четения: 15
3 mart

По случай Националния празник на България,

"Топлофикация-Сливен" ЕАД поздравява

всички свои абонати и съграждани.

Поклон пред загиналите за нашата свобода!

Честит 3-ти март!

« предишна


 