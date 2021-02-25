Седмица на най-добрите спортисти и треньори за 2020 година

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 13 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 3

Днес бяха отличени най -добрите лекоатлети за 2020г. Подреждането по дисциплини е както следва:

1. Димитър Ташев – 1-во място скок дължина ДШ (юноши-20 г.),

6-то място скок дължина БП (юноши-20 г.),

2. Орлин Орлинов – 2-ро място троен скок ДШ (юноши-20 г.),

5-то място троен скок БП (юноши-20 г.),

3. Мартин Точев - 2-ро място троен скок ДШ (мъже),

3-то място троен скок ДШ (юноши-20 г.),

Учител по спорт за 2020 г. - Атанас Иванов.

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