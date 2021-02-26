Нарушено водоподаване на с. Чинтулово и с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария е прекъснато водоподаването до 16.00 ч на с. Самуилово и с. Чинтулово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.