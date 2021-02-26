Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Българка"

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.02.2021г.(петък) до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Българка„/района от 1 до 16 блок/.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.