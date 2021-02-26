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Доброто започва от нас

26 февруари 2021 21:31, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 23 минути, брой четения: 69
Доброто започва от нас

В навечерието на един от най-българските празници- Баба Марта, екипът на ДГ "Детски рай ", подари ръчно изработени мартеници на медиците от Covid отделението на Военна болница и техните пациенти, с пожелание за здраве, вяра в утрешния ден, надежда за ново начало, споделени мигове на радост и удовлетворение.

Благодарим Ви, че Ви има!

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Доброто започва от насДоброто започва от насДоброто започва от насДоброто започва от насДоброто започва от насДоброто започва от нас
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