Доброто започва от нас

ДГ "Детски рай" преди 23 минути, брой четения: 69 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 69

В навечерието на един от най-българските празници- Баба Марта, екипът на ДГ "Детски рай ", подари ръчно изработени мартеници на медиците от Covid отделението на Военна болница и техните пациенти, с пожелание за здраве, вяра в утрешния ден, надежда за ново начало, споделени мигове на радост и удовлетворение.

Благодарим Ви, че Ви има!

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