Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 28 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 21

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 04.03..2021г.(Четвъртък) поради извършване на авариен ремонт от 09.00 ч до 12.00.ч ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.