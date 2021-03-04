Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Клуцохор"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 04.03.2021г.(Четвъртък)от 10.00.ч до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Клуцохор„/района от 1 до 21 блок/.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.