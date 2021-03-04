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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в район на ул„Доктор Константин Стойлов„ гр.Сливен.

04 март 2021 14:05, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтна дейност по Общински проект от фирма „Билдинг„ на 05.03.2021. Петък от 08.00.ч. до 16.00.ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул„Доктор Константин Стойлов„ и ул„Мишо Тодоров„.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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