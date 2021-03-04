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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЦИК изработи видеоклипове за правата и задълженията на гражданите

04 март 2021 15:55, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 19
видеоклип

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 година Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видеоклиповете са поместени в сайта на ЦИК, в рубриката „Разяснителна кампания“ и може да бъдат видени на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Снимки

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