ЦИК изработи видеоклипове за правата и задълженията на гражданите

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 година Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видеоклиповете са поместени в сайта на ЦИК, в рубриката „Разяснителна кампания“ и може да бъдат видени на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video

Снимки