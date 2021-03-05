АЗ И ЧИСЛАТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

С нов успех ни зарадваха малките математици в състезанието "Аз и числата", организирано от Сдружение на българските начални учители.

Прекрасните резултати, които показаха ни изпълват с чувство на гордост, радост и очакване за следващи успехи.

Снимки