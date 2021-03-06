Нарушено водоподаване на с.Старо село

ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария ще бъде нарушено водоподаването до 13.30 ч. на с. Старо село .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.