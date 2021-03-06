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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване на с.Старо село

06 март 2021 08:34, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария ще бъде нарушено водоподаването до 13.30 ч. на с. Старо село .

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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