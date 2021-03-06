Прекъсване на водоподаването на с. Гергевец

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 06.03.2021г. до 16:00ч.поради авария е прекъснато водоподаването на с. Гергевец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.