Възможно нарушаване на водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 7

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че

на 08.03.2021г. /понеделник/поради извършване на авариен ремонт е възможно нарушаване водоподаването на кв. Речица .