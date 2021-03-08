ЗА МАМА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 35 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 16

Учениците от 1 „а“ и 1 „б“ клас поздравяват своите майки по случай празника на жената - 8-ми март. Пожелават им да бъдат здрави, все така неповторими и прекрасни.

Собственоръчно изработиха с много любов подаръци от натурални продукти - картички със семена и сапуни. Всяко сапунче е със свое ухание и красота, а всяка картичка съдържа семена, които след засаждане и грижи ще се превърне в красив цветен букет.

Честит празник!

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