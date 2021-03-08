Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЗА МАМА

08 март 2021 07:13, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 35 минути, брой четения: 16
Снимка 1

Учениците от 1 „а“ и 1 „б“ клас поздравяват своите майки по случай празника на жената - 8-ми март. Пожелават им да бъдат здрави, все така неповторими и прекрасни.

Собственоръчно изработиха с много любов подаръци от натурални продукти - картички със семена и сапуни. Всяко сапунче е със свое ухание и красота, а всяка картичка съдържа семена, които след засаждане и грижи ще се превърне в красив цветен букет.

Честит празник!

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8Снимка 9Снимка 10Снимка 11Снимка 12Снимка 13Снимка 14Снимка 15
« предишнаследваща »


 