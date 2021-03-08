Прекъсване на водоподаването в кв„ Надежда„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 08.03.2021г.от 12;45 ч до 16:30ч.поради авария в електро захранването

ще бъде прекъснато водоподаването на кв„Надежда„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.