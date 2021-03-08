БЛАГОДАРЯ ТИ, МАМО!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Това бе мотото, което ентусиазира учениците от втори клас в изработването на осмомартенска картичка.

Няма нищо по- прекрасно от това, всяка майка да прочете: ,,Честит празник, мамо"!

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