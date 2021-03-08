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'ЧЕСТИТ 8 МАРТ!

08 март 2021 12:49, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20
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За 8 март - деня на жената - учениците от 4 клас, с много обич и вълнение, подготвиха подаръци за своите майки. С бяла роза - най-чистият и нежен цвят - и пожелание, те ще зарадват мама и ще изразят своята благодарност!

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