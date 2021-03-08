Нарушено водоподаване в кв.„ Речица„

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 20

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че

на 08.03.2021г. /понеделник/поради извършване на авариен ремонт ,до приключване на ремонтната дейност ще бъде нарушено водоподаването на кв„Речица„ . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.