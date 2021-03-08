Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв.„ Речица„

08 март 2021 16:07, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 20

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че

 

на 08.03.2021г. /понеделник/поради извършване на авариен ремонт ,до приключване на ремонтната дейност ще бъде нарушено водоподаването на кв„Речица„ . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 