Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 5

Днес 12.03 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в северната част на кв Българка до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.