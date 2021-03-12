Прекъсване на водоподаването в с. Гергевец

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 5

Днес 12.03 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Гергевец до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.