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ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

12 март 2021 11:14, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 35
Снимка 1

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Решение на Областния кризисен щаб - Сливен, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до единадесети клас, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

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