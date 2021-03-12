ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Решение на Областния кризисен щаб - Сливен, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до единадесети клас, считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г.