СЪОБЩЕНИЕ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 26 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 19

Уважаеми ученици и родители,

считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас.

Обучението ще се осъществява в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание и следния график:

1. 8:00 - 8:30

2. 8:50 - 9:20

3. 9:40 - 10:10

4. 10:30 - 11:00

5. 11:20 - 11:50

6. 12:10 - 12:40

7. 13:00 - 13:30