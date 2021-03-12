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СЪОБЩЕНИЕ

12 март 2021 15:10, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 26 минути, брой четения: 19
12 ОУ

Уважаеми ученици и родители,

считано от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас.

Обучението ще се осъществява в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание и следния график:

 

1. 8:00 - 8:30

2. 8:50 - 9:20

3. 9:40 - 10:10

4. 10:30 - 11:00

5. 11:20 - 11:50

6. 12:10 - 12:40

7. 13:00 - 13:30

 

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