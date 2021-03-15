Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 12

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 15.03.2021г.(понеделник) поради извършване на авариен ремонт от 10.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.