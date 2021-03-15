МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ разкрива още едно Ковид-отделение

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 34 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 28

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен разкрива още едно отделение за лечение на пациенти с Ковид-19. Това съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Причините за това са нарастващият брой на заразените и изчерпващият се капацитет на леглата. За три дни – от 12 до 14 март, са приети 37 пациенти с коронавирус, единият от които е в реанимация. Запълнени са 99 легла, има само 2-3 свободни.

За посочения период спешна помощ в болницата са потърсили 150 пациенти, приети са 82 от тях. Регистриран е един пострадал при пътен инцидент. Оказана му е лекарска помощ и не се е наложила хоспитализация. Извършени са 13 операции и 8 раждания.