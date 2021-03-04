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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в Индустриялна зона гр.Сливен.

04 март 2021 08:33, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 04.03..2021г. /Четвъртък/ поради извършване на авариен ремонт от 09.00 ч до 15.00.ч ще бъде нарушено водоподаването на индустриялна зона-район „Банско шосе„.

 

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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