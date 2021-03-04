Нарушено водоподаване в Индустриялна зона гр.Сливен.

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 04.03..2021г. /Четвъртък/ поради извършване на авариен ремонт от 09.00 ч до 15.00.ч ще бъде нарушено водоподаването на индустриялна зона-район „Банско шосе„.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.