Уважаеми родители и ученици,

ПГ по Механотехника преди 26 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 10

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че в периода 15.03.-2.04.2021 учениците от 8 до 11 клас включително ще се обучават в електронна среда, чрез платформата Shkolo и Teams.

Учениците от XII клас в същия период ще се обучават присъствено.

Обучението ще се извършва съгласно седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година.

Файлове