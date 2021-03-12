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Уважаеми родители и ученици,

12 март 2021 18:37, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 26 минути, брой четения: 10

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че в периода 15.03.-2.04.2021 учениците от 8 до 11 клас включително ще се обучават в електронна среда, чрез платформата Shkolo и Teams.

Учениците от XII клас в същия период ще се обучават присъствено.

Обучението ще се извършва съгласно седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година.

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