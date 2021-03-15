РЕЗУЛТАТИ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

ПГ по Механотехника преди 17 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 6

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021