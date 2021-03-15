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РЕЗУЛТАТИ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

15 март 2021 19:25, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 17 минути, брой четения: 6
ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

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