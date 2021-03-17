Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 13

Днес 17.03 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул.Никифор Минков и ул. Черно море до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.