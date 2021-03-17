Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Днес 17.03 /сряда/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на 8-мо СОУ до 12.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.