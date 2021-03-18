Прекъсване водоподаването на Индустриална зона - Банско шосе.

ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 9

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 18.03.2021г.(четвъртък) от 09:00ч. до 15:00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на Индустриална зона - Банско шосе.

.При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.