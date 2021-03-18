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Технически схеми с детайли по благоустрояването на кварталите „Дружба“, „Българка“ и „Сини камъни“

18 март 2021 10:07, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 32 минути, брой четения: 15
Sxemy

В прикачените файлове по-долу може да се запознаете по-подробно със схемите, свързани с благоустрояването на терени в част от трите най-големи квартала в Сливен - „Дружба“, „Българка“ и „Сини камъни“

Снимки

SxemySxemy

Файлове

Bulgarka [5.72MB]

Portable Document Format File

Druzhba [1.03MB]

Portable Document Format File

Siny kamuny [6.01MB]

Portable Document Format File

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