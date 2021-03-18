Технически схеми с детайли по благоустрояването на кварталите „Дружба“, „Българка“ и „Сини камъни“

Община Сливен преди 32 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 15

В прикачените файлове по-долу може да се запознаете по-подробно със схемите, свързани с благоустрояването на терени в част от трите най-големи квартала в Сливен - „Дружба“, „Българка“ и „Сини камъни“

Снимки

Файлове

Bulgarka [5.72MB] Portable Document Format File

Druzhba [1.03MB] Portable Document Format File