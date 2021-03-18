Прекъсване на водоподаването в с. Самуилово

ВиК-Сливен преди 26 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 13

Днес 18.03 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Самуилово до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.