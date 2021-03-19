Уважаеми родители и ученици,

ПГ по Механотехника преди 23 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 9

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, учениците от 8 до 12 клас включително ще се обучават в електронна среда.

Обучението ще се извършва съгласно седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година.

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