Нарушено водоподаване в с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 47 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария днес 20.03.2021.г до приключване на ремонтната дейност, ще бъде нарушено водоподаването на с.Крушаре. .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.