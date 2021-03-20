Прекъсване на водоподаване на Сливенски минерални бани.

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители че поради авария днес 20.03.2021 /Събота/е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани до 16:00 ч .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.