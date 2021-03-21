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Награда за наши ученици в състезание по спортни танци

21 март 2021 11:49, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 11 минути, брой четения: 8
Награда

Мирослав и Елица от 4. "г" клас от ОУ "Елисавета Багряна' участваха в състезание по спортни танци "Diana cup", което се проведе на 20 март в Ямбол. Те заеха трето място в своята възрастова група 11 D. Въпреки дългото отсъствие от сцената, те се представиха достойно.

Поздравления!

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