Съобщение за авария

Топлофикация-Сливен преди 30 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 21

Уведомяваме нашите клиенти, живеещи на адрес бул."Цар Симеон"33, че до 16:30ч. на 23.03.2021г. няма да имат отопление и битова гореща вода, поради авария по магистрален тръбопровод.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство.