Болницата разкри още едно отделение за пациенти с коронавирус

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен разкри още едно Ковид-отделение. За лечение на болни от коронавирус беше предоставено пулмологичното отделение. Причината е изчерпване на капацитета на леглата в останалите звена. Към момента в болницата се лекуват 130 души. Само от 19 до 21 март общият брой на приетите с Ковид-19 е 46.

За периода през Спешното отделение са преминали 137 пациенти, от тях са хоспитализирани 83. Имало е трима пострадали при три пътни инцидента, но само един е приет – жена на 39 години, със счупен таз.

Извършени са 12 операции и 10 раждания.